Naturkatastrophe 46 Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben in Indonesien

US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an Foto: APA/dpa

B ei einem Erdbeben der Stärke 5,6 sind auf der indonesischen Insel Java mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der nationale Katastrophenschutz am Montag mit. Rund 700 Menschen wurden demnach verletzt. Das Beben ereignete sich am Montagmittag (Ortszeit) in der Nähe der Hauptstadt Jakarta. Das Epizentrum befand sich einige Kilometer südwestlich der Stadt Cianjur. Hier gab es auch die größten Schäden.