50 Jahre Handy: Vom "Ziegel" zum Falt-Smartphone

Vor 50 Jahren machte der Ingenieur Martin Cooper, Mitarbeiter bei der US-Firma Motorola in New York den ersten Anruf von einem mobilen Telefon. Mit dem Handy namens DynaTAC meldet sich Cooper bei Joel Engel, einem Konkurrenten. Es dauert jedoch weitere zehn Jahre, bis das erste Mobiltelefon auf den Markt kommt.

Das Problem mit Handys ist, dass die Leute zu viel auf ihre Bildschirme starren, meint der "Vater des Handys" gegenwärtig. Cooper glaubt jedoch an das Potenzial von Mobiltelefonen, den Menschen zu helfen, zum Beispiel in der Medizin. Aber im Moment seien viele Menschen zu sehr auf die Geräte fixiert. "Es macht mich fertig, wenn ich jemanden sehe, der auf sein Handy schaut, während er die Straße überquert. Das ist doch wahnsinnig", sagt der 94-jährige im Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Cooper beschloss 1972, ein Gerät zu entwickeln, das sich überall benutzen ließ. Sein Team aus Experten für Halbleiter, Transistoren, Filter und Antennen arbeite drei Monate lang Tag und Nacht, bis es Ende März einen Durchbruch erzielte und das mobile Telefon DynaTAC vorstellte (Dynamic Adaptive Total Area Coverage - in etwa Dynamisch Angepasstes Netz, das die gesamte Fläche abdeckt).

"Das Telefon wog mehr als ein Kilo und die Batterie hielt nur 25 Minuten. Aber es war eh so schwer, dass man es nicht 25 Minuten ans Ohr halten konnte", erzählt Cooper. "Ich stand also auf Sixth Avenue (in New York) und plötzlich hatte ich die Eingebung, meinen Gegenspieler bei Bell, Joel Engel, anzurufen. Und ich sagte: 'Joel, hier ist Martin Cooper... Ich rufe dich hier von einem mobilen Telefon an. Aber von einem echten mobilen Telefon, das tragbar ist und man in der Hand halten kannst.' Schweigen am anderen Ende. Ich glaube, er knirschte mit den Zähnen."

1983 begann Motorola in den USA mit dem Verkauf des DynaTAC 8000X zum Preis von 3.995 Dollar. Das Gerät mit dem Spitznamen "Brick" (Ziegelstein) wiegt knapp ein Kilo und misst 33 Zentimeter. Am 3. Dezember 1992 erhielt dann der Vodafone-Mitarbeiter Richard Jarvis die erste Textnachricht: "Frohe Weihnachten". 2021 wird diese Nachricht als digitales Sammelobjekt in Form eines NFT für 150.000 Dollar versteigert.

Die letzte große Innovation kam dann am 5. April 2019, als Südkorea als erstes Land den 5G-Standard einführte, der noch schnelleres Internet-Surfen verspricht. Das südkoreanische Unternehmen Samsung und der chinesische Hersteller Huawei bringen 2019 Smartphones mit faltbarem Bildschirm auf den Markt.