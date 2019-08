Lotto-Doppeljackpot mit 2,4 Millionen Euro .

Am Mittwoch hat es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser beim Lotto "6 aus 45" gegeben. "Somit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot. Für den Sechser warten dann rund 2,4 Millionen Euro", berichteten die Österreichischen Lotterien.