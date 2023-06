Wetter 60 Feuerwehr-Einsätze bei Unwetter im Stadtgebiet Wels

Foto: APA

H eftiger Starkregen hat den Feuerwehren in der Stadt Wels von Montag 19.45 Uhr bis Dienstag 3.00 Uhr 60 Einsätze beschert. Dazu kamen zahlreiche Einsätze im Umland, in den Bezirken Wels-Land und Grieskirchen waren 36 Wehren beschäftigt, Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Wels-Land halfen auch in der Stadt aus, berichtete die Welser Feuerwehr am Dienstag. Besonders gefordert waren die Helfer bei langwierigen Einsätzen in Gewerbeunternehmen.