63. Narzissenfest begann mit Krönung der Hoheiten

Die Narzissenhoheiten präsentieren das Fest im kommenden Jahr Foto: APA/BARBARA GINDL

D as 63. Narzissenfest im obersteirischen Bad Aussee hat am Donnerstag mit einem ersten Höhepunkt des viertägigen Festes gestartet: die Narzissenhoheiten wurden im Kur- und Congresshaus gekrönt. Königin Michaela Ertlschweiger aus Aigen im Ennstal wird nun für ein Jahr das Fest bei Veranstaltungen und Terminen in ganz Österreich repräsentieren. Sie wird dabei von den Prinzessinnen Sophia Hellwig aus Gmunden sowie Celin Pichler aus Bad Mitterndorf unterstützt.