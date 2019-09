Vielen bereits bekannt ist daher der "Treffpunkt Museum", wo nicht nur die Tickets erhältlich sind, sondern von wo aus ab 18.00 Uhr in das Museumsabenteuer gestartet werden kann - je nach Route und Ort entweder zu Fuß oder per Bus. Übrigens macht die "Lange Nacht" nicht vor den österreichischen Grenzen halt, auch in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland gilt das Angebot. "Im Jahr 2000 vom ORF ins Leben gerufen, ist sie heute die größte Kulturinitiative des Landes mit bis dato 6,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern", wird ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zitiert.

In Wien trifft man sich jedenfalls am Maria-Theresien-Platz zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum, wobei man sich seine persönliche Route aus 132 Häusern zusammenstellen kann. Neben den großen Namen wie Albertina, Belvedere oder dem erstmals teilnehmenden Haus der Geschichte Österreich (hdgö) lässt sich aber auch die Kuffner Sternwarte erkunden, in der "Science Buster" Werner Gruber laut Ankündigung einige "gigantische Experimente" in petto hat. Ein letzter Rundgang wird hingegen im Alt Wiener Schnapsmuseum ermöglicht, das danach seine Tore schließen wird. Ein spezielles Programm für Kinder gibt es u.a. im Bäckermuseum, der Kunsthalle Wien und dem Museum im Schottenstift.

Im Burgenland sind 38 Institutionen mit dabei, zentraler Treffpunkt ist das burgenländische Feuerwehrmuseum in Eisenstadt. Bei Stadtrundgängen kommt man auch Joseph Haydn näher, während im Turmmuseum Breitenbrunn die Geschichte der Region beleuchtet wird. Dem schnellen Strich und guten Witz begegnet man im Karikaturmuseum Krems, eines von 117 Häusern in Niederösterreich, die bei der "Langen Nacht" mit dabei sind. Nur wenige Schritte weiter ist mit der Landesgalerie Niederösterreich auch ein spektakulärer Neubau zu erkunden. Dem Thema Spionage rückt das Museum Niederösterreich - Haus der Geschichte in St. Pölten auf den Leib.

73 Kulturinstitutionen öffnen in Kärnten ihre Pforten, wobei es hier wie in Niederösterreich zwei zentrale Treffpunkte gibt - in Villach und Klagenfurt. In der Landeshauptstadt wird etwa Kunst mit der Arbeitswelt verknüpft (Kunsthaus Kollitsch), während in Villach die Galerie Freihausgasse ein "Ewiges Archiv" in den Fokus rückt. Aus 85 Angeboten lässt sich in der Steiermark wählen, von der "Kleinen Welt der großen Schlösser" (Meierhof zu Schloss Kornberg) über die Römerhöhle Aflenz bis zu den Klassikern Camera Austria, Universalmuseum Joanneum oder Grazer Kunstverein.

Mit Künstlicher Intelligenz kann man sich im Linzer Ars Electronica Center auseinandersetzen, am Dach des OÖ Kulturquartier gibt es eine Spielzone für Kinder, und die Schule des Ungehorsams lädt in die Ausstellung "Die Welt der Frau" der ägyptischen Karikaturistin Doaa El-Adl, um nur einige der insgesamt 58 Auswahlmöglichkeiten in Oberösterreich zu nennen. Wer seiner Zeit gerne voraus ist, kommt hier übrigens auch auf seine Kosten - in Steyr gibt es nämlich das erste Österreichische Weihnachtsmuseum. Was thematisch nicht schlecht zum Stille Nacht Museum in Hallein passt. In Salzburg lässt sich aber auch der "Wasser.Spiegel" am Mönchsberg begutachten oder im Spielzeug Museum nostalgisch in Kindheitserinnerungen schwelgen. Insgesamt sind 68 Museen und Galerien dabei.

Ein Blick zurück in Zeiten vor Smartphone und Laptop gelingt im Schreibmaschinenmuseum Wattens. In den 67 teilnehmenden Tiroler Häusern wird aber auch dem Tabak nachgespürt ("Auf der Kippe" im Volkskunstmuseum Innsbruck) oder die berühmten Rüstkammern und Kunst- und Wunderkammern Erzherzog Ferdinands II. ins passende Licht gerückt (Schloss Ambras). Und schließlich gibt es noch 63 Museen in Vorarlberg, die es zu erkunden gilt - vom Museum der Mohren-Biererlebniswelt in Dornbirn bis zum Montafoner Heimatmuseum Schruns. Rund 30 weitere Institutionen laden zum Schritt über die Grenze, nach Liechtenstein, Deutschland oder in die Schweiz.

Wer selbst vor Ort nicht dabei sein kann, für den öffnet sich die Museumswelt auch via ORF: Neben der aktuellen Berichterstattung u.a. in den "Bundesland heute"-Sendungen und den ORF-Radios macht ORF III am 5. Oktober einen 21-stündigen Streifzug durch die österreichische Geschichte, wobei man sich auch einigen Ausstellungen nähert. Dazwischen gibt es immer wieder Live-Einstiege aus dem Wiener MuseumsQuartier und anderen Schauplätzen der "Langen Nacht der Museen". Details zu den teilnehmenden Häusern gibt es unter https://langenacht.orf.at.