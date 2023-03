Überfall 75-Jähriger bei Home Invasion in Wien verletzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Anrainer fanden den Verletzten im Innenhof Foto: APA/THEMENBILD

E in 75 Jahre alter Mann ist Mittwochfrüh in Wien-Favoriten bei einer Home Invasion verletzt worden. Drei Männer haben den Senior in seiner Erdgeschoßwohnung überfallen und anschließend eingesperrt. Das betagte Opfer konnte sich über ein Fenster in den Innenhof retten, Anrainer verständigten die Einsatzkräfte. Der Mann wurde mit einer blutenden Kopfwunde ins Krankenhaus eingeliefert, berichtete die Polizei am Donnerstag.