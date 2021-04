"Die weltweite Pandemie und die dadurch ausgelöste Gesundheits-, Sozial-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskrise ist die größte Krise der Nachkriegszeit. Sie verlangt uns alles ab. Seite an Seite werden wir auch diesmal am besten aus der Krise kommen. Besinnen wir uns auf diese österreichische Stärke - sie war schon immer ein Erfolgsgeheimnis Österreichs", betont der Bundespräsident in einer Aussendung.

"Unsere gegenwärtige und zukünftige Aufgabe ist es nun, gemeinsam und entschlossen diese multiple Krise zu bekämpfen, um einer möglichen Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken und die sozialen Verwerfungen einzudämmen. Der Neustart der Wirtschaft muss nachhaltig erfolgen, um der Klimakrise entgegenzuwirken", schloss der Bundespräsident.