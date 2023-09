Brände 77-Jährige starb bei Brand in Grazer Einfamilienhaus

Der Brand forderte ein Todesopfer Foto: APA/BERUFSFEUERWEHR GRAZ

B ei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Graz ist am Freitagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen.

Die 77-Jährige hatte im Erdgeschoß des Gebäudes gewohnt, hieß es am Samstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Ein nicht mit der Frau verwandtes Ehepaar, das im ersten Stock wohnte, konnte sich retten. Ursache dürfte laut Polizei "unsachgemäßer Umgang mit Rauchware" gewesen sein. Zu dem Feuer war es gegen 13.00 Uhr gekommen, die Berufsfeuerwehr Graz bekämpfte die Flammen in dem Haus am Dammweg mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen im östlichen Stadtbezirk St. Peter. Die Flammen hatten von der Küche im Erdgeschoß ihren Ausgang genommen und waren dann über das Hausinnere auf das Dach übergegriffen. Von den drei Personen im Gebäude konnten sich zwei retten, die ältere Frau aber nicht mehr. Die Feuerwehr schickte zwei Atemschutztrupps mit einer Löschleitung zum Retten der Frau ins Innere, draußen wurden weitere Löschleitungen für die Brandbekämpfung gelegt, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Der Brand war nach etwa einer halben Stunde unter Kontrolle gebracht. Die 77-Jährige konnte aber nur noch tot geborgen werden. Das Wohnhaus wurde stark beschädigt und ist wohl nicht mehr bewohnbar. Das Ehepaar aus dem ersten Stock blieb unverletzt.