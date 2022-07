Mehrere Messerstiche 85-Jähriger in Vorarlberg erstochen - Weiter vieles unklar

Das Opfer wurde durch mehrere Messerstiche schwer verletzt Foto: APA

N ach der Tötung eines 85-jährigen Mannes in Feldkirch in der Nacht auf Sonntag sind die Ermittler nach wie vor mit der Aufklärung beschäftigt. Der tatverdächtige Sohn, der den pflegebedürftigen Senior durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt haben soll, habe aufgrund seiner schlechten psychischen Verfassung nach wie vor nicht einvernommen werden können. Es sei offen, ob eine Befragung am Montag möglich sein werde, so ein Polizeisprecher.