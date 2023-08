Matthias Zauner übernimmt von Ebner als VPNÖ-Landesgeschäftsführer

Die Volkspartei Niederösterreich bekommt mit 1. September einen neuen Landesgeschäftsführer. Das ist jetzt fix. Wie berichtet, löst Matthias Zauner den bisherigen Parteimanager Bernhard Ebner ab. Der 50-Jährige wechselt nach Wien: Er wird Direktor für Organisation und Kampagnen der Bundes-ÖVP und verstärkt damit als ein weiterer Niederösterreicher das Team von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Sein Landtagsmandat möchte Ebner behalten, weil er die Verbundenheit mit Niederösterreich aufrecht erhalten wolle und es wichtig sei, dass die Bundespolitik die Bodenhaftung nicht verliere.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankte sich bei Ebner, der seit Oktober 2015 der oberste Manager und das Sprachrohr der VPNÖ war. In dieser Funktion hat er auch die Wahlkämpfe der Landes-VP verantwortet. Außerdem verwies Mikl-Leitner auf die Aufgaben, die gleich auf seinen Nachfolger warten: „Für mich ist jetzt entscheidend, dass mit diesem Wechsel der Prozess der Neuaufstellung der Volkspartei Niederösterreich genau so professionell und umfassend fortgesetzt wird, wie er bereits eingeleitet wurde. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass neben den kommenden Bundeswahlen gleich zu Beginn des Jahres 2025 auch Gemeindewahlen in Niederösterreich anstehen“, betonte sie. Zauner sieht sie dafür als den „genau Richtigen“ an. „Er ist ein Vollprofi, der sich durch Herz, Hirn und hundertprozentigen Einsatz auszeichnet und der die Bedürfnisse auf allen Ebenen kennt, beginnend mit seiner jahrelangen Arbeit in seiner Heimatgemeinde. Er ist zweifacher Familienvater und ein echter Manager, dessen richtige Zeit genau jetzt gekommen ist“, sagte Mikl-Leitner, die selbst eine Vorgängerin Zauners ist. Sie war von 1998 bis 2003 Landesgeschäftsführerin der VPNÖ.

Der Wiener Neustädter Zauner nannte die Bestellung „eine große Freude“. „Ich trete dieses Amt mit viel Demut an. Mein Dank gilt unserer Landesparteiobfrau und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für das in mich gesetzte Vertrauen. Gleichzeitig gilt mein Respekt meinem Vorgänger Bernhard Ebner, der unsere Organisation in den vergangenen Jahren modernisiert und zukunftsfit gemacht hat“, sagte er. Der gebürtige Horner ist seit März Landesgeschäftsführer des NÖAAB und Bundesratsabgeordneter, außerdem ist er Klubobmann der ÖVP Wiener Neustadt. Wie Ebner will auch er sein Bundesratsmandat behalten. Über die neue NÖAAB-Geschäftsführung will Mikl-Leitner als Landesparteiobfrau schon bald entscheiden.

Ebners Wechsel zeichnete sich bereits ab: Vor der Landtagswahl war er als wahrscheinlicher neuer Klubobmann der VPNÖ im Landtag im Gespräch. Aufgrund der Wahlniederlage änderte sich der Plan jedoch. Weil die ÖVP zwei Regierungssitze verloren hatte, erhielt der bisherige Tourismus-Landesrat Jochen Danninger den Job.