Faßmann verschiebt Ethikunterricht auf 2020/21 .

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will den verpflichtenden Ethikunterricht für Schüler, die - weil abgemeldet oder ohne religiöses Bekenntnis - am konfessionellen Religionsunterricht nicht teilnehmen, im Schuljahr 2020/21 starten lassen, berichtet der "Kurier". Im Ministerium wurde der Plan auf APA-Anfrage bestätigt. Beginnen will man mit Schülern ab der neunten Schulstufe.