Abfahrtssperre auf A10 in Kärnten beschlossen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Tauernautobahn im Sommer chronisch überlastet Foto: APA/FMT PICTURES/WOLFGANG MOSER

D ie Bürgermeister aus dem Kärntner Lieser- und Maltatal haben am Montag gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau und dem Land eine temporäre Abfahrtssperre für die Tauernautobahn (A10) beschlossen. Dadurch soll eine Überlastung der Katschbergstraße (B99) im Urlauberreiseverkehr verhindert werden. Die Abfahrten Rennweg, Gmünd, Seeboden, Spittal-Ost bis Knoten Lendorf sollen in den Sommermonaten für Lkw, Hänger sowie große Wohnmobile gesperrt sein.