"Wir haben uns gemeinsam mit den Jungs entschlossen, aufzuhören", sagte Frontmann Samu Haber auf einer Pressekonferenz in Helsinki. Es handle sich um eine sehr große Entscheidung für die Band, aber an bestimmten Punkten müsse man sich einfach eingestehen, dass es nicht weitergehe.

Von außen könne man die Gründe für einen solchen Entschluss wohl nie vollständig verstehen. Er sei jedoch von allen Bandmitgliedern gemeinsam gefällt worden, sagte der Sänger.

"Obwohl wir uns den letzten Schritten der Band nähern, heißt das nicht, dass wir nicht weiter Freunde sein werden, und zwar fürs Leben", sagte Haber über sich und die weiteren Bandmitglieder. "Ich muss auch sagen, dass das eine große Erleichterung ist."

Im Gespräch mit der NÖN im Rahmen des Frequency-Festivals 2019 hatte Samu Haber die nun getroffene Entscheidung schon angedeutet: "Wenn es morgen enden würde, wäre ich glücklich. Es wäre großartig, wenn es noch so weitergeht, aber ich glaube, wir sind so weit oben, wie wir nur sein können."

2020 werde es eine Abschiedstournee geben, verkündete Haber, der in den vergangenen Jahren mehrmals Juror bei "Voice of Germany" gewesen war. Die "Thank You For Everything Tour" wird Sunrise Avenue im nächsten Sommer zunächst nach Leipzig und Hamburg, dann nach Zürich, Wien (24. Juli), München und Köln führen. Zum Abschluss tritt die Band am 15. August im Olympiastadion ihrer Heimatstadt Helsinki auf.