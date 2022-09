Abschiedswunsch erfüllt Tennis-Ikone Federer zum Abschied an der Seite von Nadal

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Federer (r.) und Nadal beim Training am Donnerstag Foto: APA/dpa

T ennis-Star Roger Federer bekommt seinen großen Abschiedswunsch erfüllt. Der Schweizer darf wie erhofft beim Laver Cup in London am Freitag mit seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal aus Spanien im Doppel für Team Europa antreten. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichen Ansetzung hervor. Das Duell mit den US-Amerikanern Jack Sock und Frances Tiafoe in der Night Session wird das letzte offizielle Match in Federers einmaliger Karriere sein.