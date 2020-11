Die 58. Viennale endet rechtzeitig vor dem Lockdown .

Mit der Verleihung der Preise geht am Sonntagabend die 58. Viennale in Coronazeiten zu Ende - rechtzeitig vor dem neuerlichen Lockdown. Bei der Gala im Gartenbaukino zeigt Direktorin Eva Sangiorgi zum Ende ihrer dritten Festivalausgabe den Dokumentarfilm "The Truffle Hunters" von Michael Dweck und Gregory Kershaw, die sich auf die Fährte norditalienischer Trüffelsucher begeben haben.