ÖFB-Frauen gegen Favorit Frankreich 0:0 .

Das österreichische Fußball-Nationalteam der Frauen hat dem Gruppenfavoriten Frankreich in der EM-Qualifikation ein 0:0 abgetrotzt. Die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann ist nach dem Punktgewinn am Dienstagabend in Wiener Neustadt fix Zweiter der Gruppe G. Neben den Gruppensiegern erreichen auch die drei besten Zweiten die Endrunde 2021 in England. Für die Weltranglisten-Dritten gab es gegen das Abwehrbollwerk vor der starken Torfrau Manuela Zinsberger kein Durchkommen.