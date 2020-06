Troicki sagte der serbischen Nachrichtenagentur Telegraf am Montagabend, zunächst sei am Freitag bei seiner Ehefrau das Virus festgestellt worden. Seine Tochter und er hätten sich dann am Sonntag testen lassen.

Zu diesem Zeitpunkt gastierte die vom serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic organisierte Tour im kroatischen Zadar. Dort war Troicki nicht dabei, eine Woche zuvor hatte der 34-Jährige wie auch Dominic Thiem in Belgrad aufgeschlagen. Das Umfeld des Niederösterreichs gab am Montag bekannt, dass sich dieser seit der Rückkehr dreimal testen habe lassen, alle drei Tests seien negativ ausgefallen.

Die Adria-Tour hatte für viel Kritik gesorgt, weil die Zuschauerränge dicht gefüllt waren und sich die Spieler teilweise bei der Gratulation am Netz umarmten. Djokovic veröffentlichte zudem ein Foto von einer ausgelassenen Party der Spieler in Belgrad und betonte danach, es sei nicht gegen geltende Hygieneregeln verstoßen worden.