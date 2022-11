Ägypten UN-Klimakonferenz bis Samstag verlängert

Warten auf Ergebnisse bei der Weltklimakonferenz Foto: APA/AFP

D ie Weltklimakonferenz in Ägypten ist wie erwartet in die Verlängerung gegangen. Nach dem geplanten Ende am Freitag um 17.00 Uhr MEZ wurde in Scharm el-Scheikh weiterverhandelt. Konferenzpräsident Samih Schukri will das UN-Treffen, das am 6. November begonnen hatte, am Samstag abschließen, wie er betonte. Aus Kreisen der österreichischen Delegation wird ein Ende vor Sonntag nicht erwartet.