96 Jahre alte Monarchin Ärzte besorgt um Gesundheit von Queen Elizabeth II.

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Queen soll unter medizinischer Beobachtung bleiben Foto: APA/AFP

G roßbritannien ist in Sorge um die Queen: Wie der Buckingham-Palast am Donnerstag bekannt gab, sind ihre Ärzte "besorgt" wegen des Gesundheitszustands von Königin Elizabeth II.. Die Mediziner hätten nach einer Untersuchung in der Früh empfohlen, dass die Queen "weiter unter ärztlicher Aufsicht bleibt". Kronprinz Charles und sein Sohn Prinz William seien informiert und auf dem Weg nach Schloss Balmoral in Schottland, wo sich die Queen zur Zeit aufhält.