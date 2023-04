Ärzte Ärzte-Chef Steinhart legt Amt gesundheitsbedingt zurück

Im Spital: Steinhart Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

D er zuletzt vermehrt in interne Kritik geratene Ärztekammer-Chef Johannes Steinhart hat sich am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend aus den Geschäften als Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer zurückgezogen. Das teilte die Standesvertretung in einer Aussendung mit. Steinhart muss sich einer Herz-Operation unterziehen und wird rund drei Monate inklusive Reha ausfallen, ließ er am Abend ausrichten.