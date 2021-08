Nasim Khogiani kam erst vor einigen Monaten, im Dezember 2020, von Afghanistan nach Österreich. In seinem Herkunftsland hatte er als angesehener Arzt Angst, wie sein Neffe entführt zu werden. Mittlerweile arbeitet der Mann, der in seinem Herkunftsland ein Spital aufbaute, im Klinikum Mistelbach als Turnus-Arzt. „Meine Frau und meine fünf Kinder sind noch in Afghanistan.“ Schlaf bekommt er deshalb zurzeit kaum. „Ich mache mir große Sorgen.“

Nasim Khogiani floh im Dezember aus Afghanistan. Er arbeitet nun in Mistelbach als Arzt. privat

Grund dafür ist die neuerliche Machtübernahme der Taliban. Die radikal-islamische Miliz holte sich nach 20 Jahren die Herrschaft zurück. Das gibt Grund zur Sorge, dass Frauen ihrer Rechte wieder beraubt und Andersdenkende etwa öffentlich enthauptet werden – wie das von 1996 bis 2001 der Fall war.

Wie tragisch die Lage damals gewesen ist, bekam die 31-jährige Gulnesa Ehsani, die seit 2013 in Österreich ist und in Mödling wohnt, zu spüren. Ihr Vater, Onkel und Schwiegervater kamen durch die Taliban ums Leben.

"In den Dörfern ist die Situation extrem gefährlich"

Während Khogiani die Lage aktuell als „relativ stabil“ beschreibt, schätzt sie die Situation heute noch „weitaus gefährlicher“ ein. „Die Leute leben in ständiger Angst. In großen Städten ist es ein Stück besser, aber speziell in den Dörfern ist die Situation extrem gefährlich“, berichtet Ehsani.

Gulnesa Ehsani kam 2013 nach Österreich.Sie lebt nunin Mödling. privat

Aktuelle Berichte bekommt sie aus erster Hand: Einige ihrer Verwandten, ihre drei Schwestern und zwei Brüder leben nach wie vor in dem Land. Zurzeit müssen sie sich zuhause verstecken. Erst kürzlich wurde ihr Bruder verschleppt. „Kontakt herzustellen ist schwierig, deshalb höre ich nicht jeden Tag von ihnen.“

Khogiani ist hingegen täglich mit seiner Familie in Kontakt. Vorerst sind die Nachrichten vorsichtig positiv: „Nach 43 Jahren hört man keine Schüsse mehr“, schildert der Arzt, der erzählt, dass die afghanische Armee die Waffen einfach niedergelegt hat. Die Frage sei jedoch, wie lange. „Ich habe die Taliban vor 20 Jahren erlebt. Damals durften Frauen nicht mehr in die Schule oder auf die Straße gehen, auch Fernsehen war verboten“, berichtet er.

Zurzeit sei die Lage besser. Dass es so bleibe, bezweifle er allerdings. Seine 17-jährige Tochter mache sich etwa Sorgen, dass sie nicht studieren dürfe. Seine Ältere zittert aus Angst, ihre Arbeit aufgeben zu müssen. „Ich hoffe, dass ich meine Familie zu mir holen kann“, sagt Khogiani. Momentan ist das aufgrund bewachter Grenzen nicht möglich.

Interview Walter Feichtinger: „Afghanen haben gelernt, zu leiden“

Die Krankenpflegerin aus Mödling macht außerdem auf die dramatischen humanitären Bedingungen aufmerksam. Dadurch, dass die Grenzen geschlossen sind, sind Lebensmittel und Medikamente knapp. „Es müssen die Grenzen zu den Nachbarländern aufgemacht werden. Die Leute brauchen dringend Medizin, Lebensmittel und Schutz“, sagt Ehsani.