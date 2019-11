23 Tote bei Unglück mit Propellerflugzeug im Kongo .

In der Demokratischen Republik Kongo ist ein Kleinflugzeug über einem Wohngebiet in der Großstadt Goma abgestürzt - mindestens 23 Menschen wurden bei dem Unglück nach Angaben des Zivilschutzes getötet. Die Maschine vom Typ Cornier-228 der kongolesischen Privat-Airline Busy Bee mit 15 bis 20 Menschen an Bord stürzte Sonntagfrüh kurz nach dem Start ab.