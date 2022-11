Corona-Fallzahlen in Österreich weiter rückläufig

Werbung

Diese Zahl sank seit Montag um sieben und ist innerhalb einer Woche um 22 Patientinnen und Patienten zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nunmehr 316,8 Fälle je 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es in Österreich 43.341 laborbestätigte aktive Fälle, um 751 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.472.671 bestätigte Fälle gegeben.

Seit Montag wurden neun weitere Covid-Tote gemeldet. In den vergangenen sieben Tagen wurden 33 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 21.049 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 233,2 Infizierte gestorben.

Am Montag wurden insgesamt 174.834 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 155.929 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug 2,4 Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich 80.748 PCR-Analysen durchgeführt, 5,1 Prozent lieferten positive Ergebnisse.

Österreichweit 9.776 Corona-Schutzimpfungen sind am Montag durchgeführt worden, davon waren 9.091 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). Insgesamt haben bisher 1.198.770 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.