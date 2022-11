AK-Testurteil Acht von zwölf getesteten Bratwürsteln einwandfrei

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Schweinsbratwürste auf dem Prüfstand Foto: APA/dpa

W as am ersten Adventsonntag zumindest in Oberösterreich zu Mittag auf den Tisch kommt, ist eigentlich klar: Bratwürstel. Dies nahmen die Konsumentenschützer der AK in jenem Bundesland zum Anlass, die Qualität der in Supermärkten angebotenen, gebrühten Schweinswürste im Labor mikrobiologisch und sensorisch untersuchen zu lassen. Von den zwölf Produkten waren acht einwandfrei, eines war allerdings nicht mehr zum Verzehr geeignet.