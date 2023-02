Akademikerball: Demozug in Bewegung

Werbung

Die Protestierenden hatten sich ab 17.30 Uhr beim Sigmund-Freud-Park versammelt. Organisiert wurden die Proteste - wie auch 2020, als der Ball und die damit verbundenen Demonstrationen das letzte Mal stattgefunden hatten - von der Plattform "Offensive gegen Rechts". Das Motto lautet "Faschos aus der Hofburg schmeißen!". Die Demo-Route führt u.a. über die Wipplingerstraße, den Hohen Markt und die Rotenturmstraße bis hin zum Morzinplatz. Dort ist für 19.30 Uhr eine Abschlusskundgebung angemeldet. Rund um den Ball wurden neben dem Demozug neun weitere Kundgebungen angemeldet.

Man wolle "ein starkes Zeichen gegen Rechts setzen und den rechtsextremen Ball aus der Hofburg verbannen", sagte Rihab Toumi von der "Offensive gegen Rechts" und Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, bevor die Demonstrierenden losgingen, zur APA.

Internationale Gruppierungen seien heuer nicht angekündigt, sagte Axel Magnus, einer der Sprecher der "Offensive gegen Rechts", zur APA. Sehr wohl dabei sein werde aber der sogenannte "Schwarze Block", "beziehungsweise die autonome Antifa, wie sie sich jetzt nennen". Eine Gefahr für die Demonstrierenden seien Störaktionen von rechter Seite, meinte Magnus. "Die gefährlichste Geschichte ist, dass es nach der Demo Jagd auf Aktivisten gibt. Da haben wir aber Vorkehrungen getroffen. Es werden Gruppen gebildet, niemand geht allein nach Hause."

Bevor der Demozug kurz nach 19 Uhr vom Sigmund-Freud-Park loszog, hielten einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen Reden. Kritik gab es nicht nur an den Burschenschaftern und Teilnehmern des Balles, sondern auch an der Polizei, die diese "schützen" würde. Teils vulgäre Schimpftiraden gab es für den niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) aufgrund dessen Sager gegenüber einer Wiener Schulklasse vor wenigen Wochen. FPÖ-Obmann Herbert Kickl sei ein "Faschist", so einige Demonstrierende. Kurz nachdem sich die ersten Demowägen in Bewegung setzten, wurden die ersten kleinen pyrotechnischen Gegenstände gezündet.

Die von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer betrachtete Veranstaltung in der Hofburg wurde in der Vergangenheit immer wieder von zum Teil heftigen Protesten begleitet. Insbesondere im Jahr 2014 kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen und auch zu einer erheblichen Anzahl an verletzten Demonstranten und Polizisten. In den Jahren danach beruhigte sich die Situation aber deutlich. Bereits Donnerstagabend kam es bei einer Gegendemonstration zu Ausschreitungen: Nach Angaben der Polizei wurden drei Beamte verletzt, als Kundgebungsteilnehmer die Polizistinnen und Polizisten mit Eiern und pyrotechnischen Gegenständen bewarfen.

Ab Freitagnachmittag richtete die Polizei eine Sperrzone rund um den Veranstaltungsort ein. Der Ring ist seit 16.30 Uhr vom Schwarzenbergplatz bis zum Schottentor für den Verkehr gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war davon betroffen - konkret die Linien 1, 2, 71 und D, die abgelenkt oder nur Teilstrecken fahren. Eingestellt sind bis auf weiteres die Linien 1A, 2A und 3A und U2Z. Die Wiener Linien empfehlen, auf die U-Bahn-Linien auszuweichen, gesperrt ist hier lediglich der U-Bahn-Aufgang zum Minoritenplatz bei der Station Herrengasse. In der Innenstadt war mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die Polizei empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren.

Kritik an dem Ball und seinem Veranstaltungsort kam im Vorfeld von mehreren Seiten. Vom Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA: "Heute beschämen wieder verkleidete Kellernazis ganz Österreich."

Und auch die Wiener Grünen zeigten sich empört. Gemeinderätin Viktoria Spielmann findet es "beschämend, dass der rechtsextreme Akademikerball nach wie vor in den repräsentativen Räumen der Republik stattfinden darf". Dass daran FPÖ-Granden wie der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer und Volksanwalt Walter Rosenkranz teilnehmen, sorgte auch bei der SPÖ für Kritik. "Es ist unannehmbar, dass offizielle Vertreter Österreichs und Burschenschafter den Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine tanzend begehen", meinte deren Sprecherin für Erinnerungskultur Sabine Schatz in einer Aussendung.