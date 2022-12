Aktionärswechsel ADNOC kauft OMV-Anteile von Staatsfonds Mubadala

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Das Hauptquartier der OMV neben dem Wiener Prater Foto: APA/AFP

B eim teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV kommt es zu einem Aktionärswechsel. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, verkauft seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gab der emiratische Ölkonzern am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt. Das Staatsholding ÖBAG teilte via Aussendung mit, über den Eigentümerwechsel informiert worden zu sein.