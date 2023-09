Alaba bei Reals Heimsieg gegen Las Palmas verletzt vom Feld

Das noch ungeschlagene katalanische Team, das die vergangene Saison als Aufsteiger auf dem zehnten Rang abschloss, gewann auswärts gegen Villarreal 2:1 und zog damit am FC Barcelona vorbei. Der bisherige Leader hatte am Vortag nur 2:2 gegen Real Mallorca gespielt. Real gewann durch Tore von Brahim Diaz (45.) und Joselu (54.) und ist nun neuer Zweiter. Girona und Real stehen sich am Samstag im Spitzenspiel gegenüber.

Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti nach der Partie verriet, wird bei Alaba eine Verletzung am Abduktormuskel befürchtet. Der Abwehrchef werde Samstag nicht spielen können, sagte der Italiener. Der Wiener hatte in dieser Saison noch keine einzige Minute im Trikot der Madrilenen verpasst, er war nach seiner Auswechslung umgehend in der Kabine verschwunden. Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen Klarheit über den Grad der Blessur bringen.

Das ÖFB-Team trifft am 13. Oktober in Wien auf Belgien, drei Tage später geht es in Baku gegen Aserbaidschan. Fix fällt bereits Marko Arnautovic aus, der sich am Wochenende im Einsatz für Inter Mailand eine Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog. Aus der Offensivabteilung war Michael Gregoritsch für Freiburg zuletzt aufgrund einer Wadenblessur nicht dabei. Blessuren gibt es auch bei Stefan Posch, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch und Phillipp Mwene.