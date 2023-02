Fußball Alaba gewinnt Duell mit Koller - Real im Club-WM-Finale

David Alaba spielte in dem Halbfinal-Duell durch Foto: APA/AFP

Ö FB-Legionär David Alaba hat mit Real Madrid das Finale der Fußball-Club-WM in Marokko erreicht. Das "weiße Ballett" feierte am Mittwoch in Rabat einen 4:1-Halbfinalerfolg über den ägyptischen Club Al Ahly mit Trainer Marcel Koller. Alaba gab bei dem Wiedersehen mit Koller, der von 2011 bis 2017 das österreichische Nationalteam trainiert hatte, sein Startelf-Comeback nach einer Wadenverletzung.