Alaba mit Real im CL-Viertelfinale gegen Champion Chelsea

David Alaba trifft im Viertelfinale der Fußball-Champions League mit Real Madrid auf Titelverteidiger Chelsea. Wie die Auslosung im UEFA-Sitz in Nyon am Freitag ergab, werden die Engländer gegen die Spanier zunächst zu Hause antreten. Bayern München (Marcel Sabitzer) bekommt es mit Villarreal zu tun, das erste Duell erfolgt in Spanien. Manchester City trifft auf Atletico Madrid, Benfica Lissabon (Valentino Lazaro) auf Liverpool. Spieltermine sind am 5./6. bzw. 12./13. April.

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at