Alarmfahndung Villacher Juweliergeschäft von Einbrechern ausgeräumt

Täter von Zeugen verfolgt Foto: APA/THEMENBILD

Z wei Täter sind in der Nacht auf Samstag beim Einbruch in ein Villacher Juweliergeschäft beobachtet worden. Wie die Polizei berichtete, brachen die Unbekannten gegen 3.15 Uhr die Eingangstüre auf, schlugen im Inneren mehrere Vitrinen ein und räumten den Inhalt in Plastiksäcke.