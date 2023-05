Tennis Alcaraz feiert 20. Geburtstag in Madrid mit Finaleinzug

Carlos Alcaraz war auch von Borna Coric nicht zu stoppen Foto: APA/Reuters

T itelverteidiger Carlos Alcaraz (Nr. 1) ist beim Masters-1000-Tennisturnier von Madrid an seinem 20. Geburtstag in das Finale eingezogen. Der Spanier besiegte am Freitag den Kroaten Borna Coric (17) 6:4,6:3. Im Endspiel am Sonntag geht es gegen den deutschen Lucky Loser Jan-Lennard Struff oder den russischen Qualifikanten Aslan Karazew. Holt Alcaraz erneut den Titel, würde er in der Weltrangliste bis auf fünf Punkte an den serbischen Leader Novak Djokovic heranrücken.