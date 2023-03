Tennis Alcaraz gewinnt Finale in Indian Wells

Alcaraz ist wieder die Nummer eins der Welt Foto: APA/dpa

C arlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und wird in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Tennis-Welt. Der 19 Jahre alte Spanier gewann im Finale am Sonntag (Ortszeit) 6:3, 6:2 gegen Daniil Medwedew aus Russland und löst in der ab Montag gültigen Weltrangliste Novak Djokovic an der Spitze ab.