Alcaraz krönt sich in Rio zum jüngsten ATP-500-Turniersieger

Carlos Alcaraz hat sich zum bisher jüngsten Sieger eines ATP-500-Turniers gekrönt. Der 18-jährige Spanier behielt am Sonntagabend im Finale des Sandplatz-Events von Rio de Janeiro gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:4,6:2 die Oberhand. In der Weltrangliste vom Montag verbesserte sich der aufstrebende Teenager, der im Vorjahr bei den US Open im Viertelfinale gestanden war, um neun Positionen auf Platz 20, das bisher beste Ranking seiner Karriere.

