Tennis Alcaraz und Ruud treffen im US-Open-Finale aufeinander

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Casper Ruud gewann sein Halbfinale in New York Foto: APA/dpa/Reuters

S paniens Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz kämpft im US-Open-Finale in New York gegen den Norweger Casper Ruud um den Titel und Platz eins der Weltrangliste. Der 19-Jährige Alcaraz gewann sein packendes Halbfinale am Freitag, kurz vor Mitternacht Ortszeit, gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe nach 4:19 Stunden mit 6:7(6),6:3,6:1,6:7(5),6:3. Zuvor hatte Ruud (23) sein Endspiel-Ticket durch ein 7:6(5),6:2,5:7,6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow gelöst.