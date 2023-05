Tennis Alcaraz vor Medwedew wieder Nummer 1 - Thiem 91.

Grabher kletterte nach Rom auf Platz 74 Foto: APA/AFP

S chon vor dem Masters-1000-Tennis-Turnier in Rom war festgestanden, dass Carlos Alcaraz den Serben Novak Djokovic auf Platz eins im ATP-Ranking ablösen wird. Am Montag fand sich Djokovic nur noch auf Platz drei, weil er auch vom Überraschungs-Rom-Sieger Daniil Medwedew überholt wurde. Alcaraz geht topgesetzt in die am Sonntag beginnenden French Open in Paris. Dominic Thiem verbesserte sich um fünf Ränge und ist nun 91., Sebastian Ofner als zweitbester Österreicher 118.