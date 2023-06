Tennis Alcaraz wieder Ranking-Leader, Ofner als 69. erstmals Top 80

Für Sebastian Ofner geht es im Ranking weiter aufwärts/Archivbild Foto: APA/AFP

Werbung

I n der Tennis-Weltrangliste der Männer hat es am Montag den heuer sechsten Wechsel an der Spitze zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gegeben. Durch seinen Titelgewinn beim Londoner Rasen-Turnier in Queen's führt nun der Spanier Alcaraz 80 Punkte vor dem Serben. Der Steirer Sebastian Ofner rangiert nach seinem Challenger-Finaleinzug als 69. erstmals in den Top 80, Dominic Thiem ist 90. Bei den Frauen hat Julia Grabher als 54. ihr Karrierehoch um einen Platz verbessert.