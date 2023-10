Alessandra Ferri wird Direktorin des Wiener Staatsballetts

"Die Gespräche mit ihr waren für Lotte de Beer und mich besonders inspirierend", sagte Roščić. "Wir haben sie in den Gesprächen unglaublich analytisch erlebt." Dadurch, dass Ferri "keine choreografierende Ballettdirektorin" sein werde, könne sie "Zeit und Ressourcen freisetzen, um sich um die Compagnie zu kümmern". Ferri zeigte sich "unglaublich geehrt" von der neuen Aufgabe. "Es fühlt sich an, als hätten sich alle meine Träume erfüllt und als sei jetzt die richtige Zeit, meine Erfahrungen weiterzugeben." Sie treffe in Wien auf eine wunderbare Compagnie voller Talent. Als Direktorin des Wiener Staatsballetts fungiert Ferri auch als künstlerische Leiterin der Ballettakademie der Wiener Staatsoper. Dies sei fixer Bestandteil ihres Fünf-Jahres-Vertrags, betonte der Staatsoperndirektor.

Die 1963 in Mailand geborene Tänzerin wurde heute als "eine der prägendsten Persönlichkeiten der internationalen Ballettwelt unserer Zeit" vorgestellt. Sie arbeitete mit den bedeutendsten Choreografen zusammen. Sie war Principal Dancer beim Royal Ballet in London und beim American Ballet Theatre in New York, ist "prima ballerina assoluta" der Mailänder Scala und leitete von 2008 bis 2014 die Tanzsparte des Spoleto Festivals. Zuletzt agierte sie als Produzentin internationaler Touring-Produktionen und war Lehrerin und Probenleiterin u. a. beim Royal Ballet, dem English National Ballet oder dem American Ballet Theatre. Von der "New York Times" wurde sie einmal als "eine der größten dramatischen Tänzerinnen aller Zeiten" bezeichnet.

"Es gibt wenige Superlative, die noch nicht verwendet wurden, um Alessandra Ferris Karriere als Tänzerin zu beschreiben", wurde auch Roščić in den Unterlagen zitiert. "Ich freue mich sehr darauf, ein neues Kapitel dieser einzigartigen Laufbahn zusammen mit ihr in Wien aufzuschlagen. Sie hat in unseren Gesprächen ein tiefes Verständnis dafür gezeigt, was ein großes Repertoirehaus programmatisch braucht - verwurzelt im klassischen Tanz, wie es die Staatsoper eben ist, und doch jederzeit offen für zeitgenössische Ausdrucksformen und die besten tänzerischen Schöpfungen der Gegenwart." De Beer lobte Ferris "klaren und gleichzeitig empathischen, pragmatischen, aber auch offenen Führungsstil und vor allem ihren kompromisslosen Standard, immer höchstes künstlerisches Niveau zu erreichen".

"Über die Jahre habe ich mit einer Vielzahl an Ensembles zusammengearbeitet, aber kurioserweise noch nie mit dem Wiener Staatsballett", merkte Ferri in den Unterlagen an. "Das sehe ich inzwischen als einen Vorteil, denn es erlaubt mir, meine Aufgabe mit völliger Freiheit und Offenheit anzugehen. Mit klarem Blick eine neue, bleibende Verbindung zu schaffen." Sie werde sich sofort in die Arbeit stürzen, sagte die designierte Leiterin, ab Anfang 2025 werde sie dann dauerhaft in der Stadt präsent sein.

Der Schweizer Martin Schläpfer, seit 1. September 2020 Direktor und Chefchoreograf des Wiener Staatsballetts, hat seinen am 31. August 2025 auslaufenden Vertrag "aus ganz persönlichen Gründen" nicht verlängert. Seine Arbeit war in der Fachwelt zuletzt teilweise durchaus kritisch begleitet worden. "Das aktuelle Niveau ist niedrig", hatte es erst gestern in einem Kommentar in der "Kleinen Zeitung" geheißen. "Von Schläpfer und Roščić unterschätzt wurde der Stellenwert der klassischen Ballettstücke, welche die Wiener Staatsoper per Bundesgesetz zu pflegen hat." Sie wolle sich um alle Sparten des von Tanz und Ballett kümmern, sagte die neue Ballettchefin auf Nachfrage, "aber ich werde nicht vergessen, dass es eine klassische Compagnie ist". Bei der Pressekonferenz wurde ihr zu ihrem Mut gratuliert und sie gefragt, ob sie wisse, worauf sie sich einlasse. Das sei durchaus der Fall, versicherte Ferri. "Ich bin mutig, aber nicht verrückt."