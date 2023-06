Kontinentale Spiele Alexandri-Schwestern holen EM-Gold in Technik-Kür

Alexandris holten erstmals Gold auf EM- und WM-Ebene Foto: APA/AFP

D ie Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri, die in der Südstadt trainieren, haben im Rahmen der European Games in Polen EM-Gold in der Technik-Kür der Synchronschwimmerinnen erobert. Das Duett siegte beim Bewerb in Oswiecim am Donnerstag mit einem Vorsprung von über 18 Punkten. Für die Alexandris ist es das erste EM-Gold nach bisher u.a. zweimal Silber bei den kontinentalen Titelkämpfen in Rom im Vorjahr. Bei der WM in Budapest 2022 hatten sie in der Technik-Kür Bronze geholt.

Hinter den Österreicherinnen (266,4584) ging Silber an die Niederländerinnen Bregje Maria de Brouwer/Marloes Steenbeek (248,4283), Bronze an die Griechinnen Sofia Malkogeorgou/Evangelia Platanioti (245,6899). Keine Konkurrenz waren dieses Mal die Ukrainerinnen Maryna Aleksijwa/Wladyslawa Aleksijwa, die in Rom noch Gold gewonnen hatten. Die Osteuropäerinnen landeten auf dem vierten Platz. Die Änderung der Wertungskriterien dürfte sich positiv für die Österreicherinnen ausgewirkt haben. Es wird u.a. mehr Gewicht auf Schwierigkeit gelegt. Die Alexandris zeigten am Donnerstag die schwierigsten Übungen und insgesamt die Vorstellung mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die gebürtigen Griechinnen hatten am Mittwoch bereits den Vorkampf in der Freien Kür klar gewonnen, das Finale der Top Zwölf ist für Samstag (17.00) angesetzt. Die Addition der Wertungen der beiden Finalbewerbe entscheidet über die Vergabe des einen bei den European Games zu vergebenden Olympia-Quotenplatzes. Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben noch eine Drillingsschwester, Vasiliki Alexandri ist im Synchronschwimmen im Solo tätig. Das wird in Polen aber nicht ausgetragen.