Formel 1 Alfa Romeo auch 2024 mit Bottas und Zhou

Valtteri Bottas fährt auch 2024 für Alfa Romeo/Archivbild Foto: APA/dpa/sda

A lfa Romeo vertraut auch in der nächsten Formel-1-Saison auf sein finnisch-chinesisches Fahrerduo. Der Rennstall gab am Donnerstag bekannt, dass der 34-jährige Valtteri Bottas und der 24-jährige Guanyu Zhou 2024 wieder für das Team antreten werden. Beide bilden seit Anfang 2022 das Fahrerduo. Zhou ist der erste chinesische Stammpilot in der Motorsport-Königsklasse. Als Reservefahrer wurde der aktuelle Formel-2-Spitzenreiter Théo Pourchaire aus Frankreich bestätigt.

Bottas beendete zuletzt im Grand Prix von Italien als Zehnter für Alfa Romeo eine Serie von fünf Rennen ohne WM-Punkte. Trotz des Punktgewinns liegt das Team in der Wertung der Konstrukteure nur auf dem neunten und damit zweitletzten Platz. An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Singapur auf dem Programm.