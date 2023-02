Ski Cross Alle ÖSV-Läufer auf Reiteralm vor Semifinale out

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Johannes Aujesky Weltcup-Neunter auf der Reiteralm/Archivbild Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

F ür Österreichs Ski-Cross-Athleten ist am ersten von zwei Weltcup-Bewerben auf der Reiteralm in der Steiermark kein Spitzenplatz möglich gewesen. Bei den Männern qualifizierte sich Johannes Aujesky in seinem erst dritten Saison-Rennen für das Viertelfinale, in dem er als Dritter ausschied. Er wurde gesamt Neunter. Tristan Takats (19.) und Mathias Graf (31.) waren jeweils im Achtelfinale ausgeschieden.