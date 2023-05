AllRise NGO reicht wegen Bodenverbrauchs Staatshaftungsklage ein

Klage umfasst auch Bundesländer Nieder- und Oberösterreich

D ie auf Klimaklagen fokussierte österreichische NGO AllRise hat am Donnerstag wegen des Bodenverbrauchs in Österreich eine Staatshaftungsklage gegen die Republik eingereicht. Die Klage ging heute beim Verfassungsgerichtshof ein, sagte AllRise-Mitgründer und Anwalt Wolfram Proksch bei einer Pressekonferenz in Wien.