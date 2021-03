Bergrettung seit 125 Jahren im Einsatz .

Seit 125 Jahren wird verunglückten Alpinisten auf Österreichs Bergen geholfen - so lange gibt es das organisierte alpine Rettungswesen. Ein Lawinenunglück am 8. März 1896 auf der Rax gab den Anstoß dafür, als drei Wiener Bergsteiger auf dem Reißthalerweg tödlich verunglückten. Daraufhin wurde das "Alpine-Wiener-Rettungs-Comite" gegründet, das kurz darauf in "Alpiner-Rettungs-Ausschuß-Wien" umbenannt wurde. Heute leisten sieben Landesorganisationen 10.000 Einsätze im Jahr.