Steirer am Dachstein aus Gletscherspalte gerettet

Ein 40-jähriger Tourengeher aus dem Bezirk Murtal (Steiermark) ist am Sonntag aus einer Gletscherspalte am Dachstein (Bezirk Gmunden) gerettet worden. Der gut ausgerüstete Mann war allein unterwegs und hatte Glück, dass eine Gruppe seinen Unfall beobachtete, betonte die Bergrettung Hallstatt. Er war über den Randkluftanstieg auf den Hohen Dachstein gelangt. Um 11.30 Uhr stieg er über den Klettersteig ab und fuhr mit den Tourenski über den Gletscher weiter, so die Polizei.