Deutscher stürzte in Osttirol rund 250 Meter in den Tod .

Ein 60-jähriger Deutscher ist am Mittwoch im Gemeindegebiet von Prägraten am Großvenediger in Osttirol rund 250 Meter in den Tod gestürzt. Der Mann wollte alleine von der Sajathütte in Richtung Schernerskopf aufsteigen, als er auf einem schwarz gekennzeichneten Steig aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz kam, berichtete die Polizei.