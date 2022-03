Die Pensionslücke bei Frauen bleibt ein Problem

Frauen bleiben bei ihren Pensionsbezügen deutlich hinter jenen der Männer zurück. Sieht man das Pensionskonto an, entsteht die Lücke vor allem in den letzten Jahren. Sind Frauen in der Altersgruppe von 30 bis 34 Jahren noch bei einem Wert von 89 Prozent des männlichen Kontostands, fällt dieser Wert im Alter zwischen 55 und 59 auf knapp 70 Prozent. Bei den Alterspensionen gesamt erreichen Frauen 63,1 Prozent der Männerpensionen.

