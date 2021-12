Wiener Hauptbahnhof zum fünften Mal Sieger beim VCÖ-Bahntest

Zum mittlerweile fünften Mal in Folge ist der Wiener Hauptbahnhof beim diesjährigen Bahntest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) von den Fahrgästen am besten bewertet worden. Dahinter folgten die Bahnhöfe in Klagenfurt und Salzburg. Außerhalb der Landeshauptstädte liegt bei den größeren Bahnhöfen der modernisierte Bahnhof Braunau am Inn an der Spitze, bei den kleineren Bahnhöfen Kirchberg in Tirol. Die Modernisierung von Bahnhöfen ist zügig fortzusetzen, forderte der VCÖ.