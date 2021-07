"Schmetterlingsnacht" am Grazer Hauenstein .

Der Hauenstein im Norden von Graz darf getrost als Hotspot der heimischen Falterwelt bezeichnet werden: Mehr als 800 Arten von Schmetterlingen wurden auf dem rund 650 Meter hohen Hügel in den vergangenen Jahren gezählt. Selbst der handtellergroße Japanische Eichenseidenspinner ist dort zu finden. Am Donnerstag wird nach ihnen in der "Schmetterlingsnacht" des Naturschutzbundes Steiermark wieder Ausschau gehalten. Beobachter sind willkommen.