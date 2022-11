Am Freitagnachmittag Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen in die zweite Runde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

2. Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen Foto: APA

D ie Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen am Freitagnachmittag in die zweite Runde. Mit einer Einigung wird eher noch nicht gerechnet, es ist sogar noch offen, ob die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine in Zahlen gegossene Forderung oder die Regierung ein konkretes Angebot auf den Tisch legen werden.