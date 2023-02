Lawinenabgang in Annaberg: Verschütteter Badener gerettet

Werbung

Nach dem Lawinenabgang in den Türnitzer Alpen war eine große Suchaktion im Gange gewesen, an der auch drei Hubschrauber beteiligt waren.

Der Einsatzort am Hennesteck (in grün) Foto: Oliver Himmel

Zum Abgang war es laut Bergrettung in der Nähe des 1.334 Meter hohen Hennesteck gekommen. Drei Tourengeher - alle ohne Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS-Geräte) - waren außerhalb des Skigebiets im freien Gelände unterwegs gewesen, als eine etwa 50 bis 70 Meter große Nassschneelawine herunterkam.

Zwei Personen, die sich selbst in Sicherheit bringen konnten, wurden von Kriseninterventionsteams betreut. Ein Gruppenmitglied wurde verschüttet und am Nachmittag von den Helfern befreit. Die verletzte und stark unterkühlte Person (nach NÖN-Informationen aus dem Bezirk Baden und 67 Jahre alt) wurde per Seil gerettet.

Der Verschüttete wurde nach rund drei Stunden gefunden, wie auch die Polizei berichtete. Neben der Bergrettung samt Hunden, Alpinpolizei und Feuerwehr standen auch drei Hubschrauber - zwei der Polizei und "Christophorus 2" vom ÖAMTC - sowie eine Drohne im Einsatz.